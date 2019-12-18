Прокурор запросил для Дмитрия Бученкова 8 лет по "Болотному делу"

Обвинение запросило восемь лет колонии общего режима для Дмитрия Бученкова, обвиняемого в насилии над полицейскими во время акции оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. ​Замоскворецкий районный суд Москвы рассматривает уголовное дело заочно – Бученков в 2017 году уехал из России и получил политическое убежище в Литве.

По версии прокуратуры, активист избил сотрудников полиции, распылил в их сторону газовый баллончик и переворачивал биотуалеты. Обвинения предъявлены по статьям о применении насилия к представителю власти и участии в массовых беспорядках.

Прокурор считает, что вина Бученкова подтверждается показаниями свидетелей и полицейских, признанных потерпевшими. По словам одного из них, активист пользовался "безоговорочным авторитетом в своей колонне", цитирует "Медиазона".

Адвокат Светлана Сидоркина назвала срок в 8 лет "чудовищным" и напомнила, что её подзащитный не признаёт вину, поскольку не был участником событий на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Приговор огласят в понедельник 23 декабря.

Анархиста Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года – спустя более чем три года после митинга на Болотной. Обвиняемого поместили под домашний арест. Бученкову грозило наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.​

В качестве доказательства вины анархиста следствие показало фото и видео, на которых якобы он запечатлён. Сам Бученков доказывал, что 6 мая 2012 года его вообще не было в Москве, а на кадрах, предоставленных следствием, – совсем другой человек.

В ноябре 2017 года Бученков не пришёл на очередное заседание по своему уголовному делу. Позднее он сообщил, что покинул Россию, поскольку не сомневался в том, что его дело носит политический характер и обвинительный приговор по нему неизбежен. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Бученкова заочно, а рассмотрение дела было приостановлено и возобновилось только в октябре этого года.