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В Минске задержан организатор протестов против интеграции с РФ

Павел Северинец

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В Минске задержан Павел Северинец - один из организаторов уличных акций против интеграции Белоруссии с Россией. О задержании сообщила в фейсбуке его жена, сейчас связи с Северинцем нет.

По сообщению Белорусской службы Радио Свобода, задержан также Максим Винярский, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь". Причина задержаний неясна.

20 и 21 декабря противники интеграции с Россией намереваются провести в Минске новые акции протеста. В среду они приняли обращение к сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии. Они призывают их не разгонять акцию протеста и защищать суверенитет страны, которой, как они утверждают, грозит поглощение Россией. В этом случае, пишут авторы письма, белорусские военные и полицейские могут стать жертвами "имперских амбиций" Москвы и им будет грозить, например, отправка в Сирию.

7 и 8 декабря на митинги и шествия в Минске собрались сотни людей. Акции не были согласованы с властями. Их не разгоняли, однако организаторов начали вызывать в милицию для составления протоколов.

Акции противников интеграции приурочены к переговорам президента Александра Лукашенко в России. 7 декабря он встречался в Сочи с Владимиром Путиным, а на 20 декабря назначена новая встреча - в Санкт-Петербурге. Российские власти ставят вопрос об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Представители белорусской оппозиции опасаются, что итогом переговоров может стать фактическая утрата страной суверенитета.

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