В московских аэропортах задержаны около 50 израильтян

Около 50 граждан Израиля задержаны в московских аэропортах при въезде: примерно 40 человек – в Домодедово, ещё около восьми – в Шереметьево. О причинах задержаний пока не сообщается.

По данным The Jerusalem Post, десятки человек провели на пограничном контроле около шести часов. Большинство из них позднее пропустили, некоторые всё ещё остаются в аэропорту.

В посольстве России в Израиле "Интерфаксу" рассказали, что с начала 2019 года по 1 декабря более чем пяти с половиной тысячам российских туристов было отказано во въезде в эту страну. На вопрос агентства, является ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, в посольстве не ответили.

Из пяти тысяч россиян, которым было отказано во въезде с начала года, три тысячи были теми, кто хотел получить убежище в Израиле, ещё две тысячи человек искали работу. Такие данные привёл корреспондент 13-го израильского телеканала Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

О проблемах израильтян со въездом в Россию СМИ сообщали ещё 17 декабря. Причиной было отсутствие "необходимых въездных документов". По словам источника "Коммерсанта", пограничники требовали у израильтян въездные визы несмотря на то, что между странами действует безвизовый режим. В посольстве Израиля изданию подтвердили эту информацию.