В центре Москвы на новогодние праздники установят КПП

В центре Москвы с 31 декабря по 5 января введут особый режим доступа к местам проведения праздничных мероприятий. Попасть туда можно будет только после досмотра на контрольно-пропускных пунктах. Об этом говорится на сайте мэрии.

Режим будет действовать в границах Тверской и Моховой улиц, Охотного ряда и Театрального проезда, а также Манежной площади, Красной площади и площади Революции.

В зону праздничных мероприятий не будут допущены пьяные, граждане с оружием или предметами, которые могут быть использованы в качестве такового. Также будет запрещено проносить любые напитки и пиротехнические изделия.

Обеспечивать безопасность во время новогодних праздников будут 40 тысяч человек.

Ранее мэрия объявляла, что в новогодние праздники сделает центр Москвы пешеходным. C 28 декабря по 6 января центральные улицы перекроют для автомобильного движения.