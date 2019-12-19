Максим Дбар:

Вопрос Путину на прессухе:

- Влмр Влмрвич, вы давно не были на Камчатке. Не связано ли это с дороговизной билетов?

- Нет, вы же знаете, я отношусь к льготной категории граждан!

Штирлиц задумался, а не сказал ли я лишнего? Не назвал ли себя пенсионером на всю страну?

Николай Руденский:

На пресс-конференции Путина женщина с Камчатки жалуется на дороговизну авиабилетов: полуострову грозит изоляция. Президент мгновенно намечает пути решения проблемы - надо добиваться роста доходов граждан и снижения издержек авиакомпаний. Просто, как все великое.

Виталий Третьяков:

Мусорная реформа.

Путин: Все решения приняты. Они правильные.

Но "надо с людьми говорить"...

Похоже, что пока Путин верит тому, что ему об этом докладывают, убеждая, что скоро всё будет хорошо.