Вопрос Путину на прессухе:
- Влмр Влмрвич, вы давно не были на Камчатке. Не связано ли это с дороговизной билетов?
- Нет, вы же знаете, я отношусь к льготной категории граждан!
Штирлиц задумался, а не сказал ли я лишнего? Не назвал ли себя пенсионером на всю страну?
На пресс-конференции Путина женщина с Камчатки жалуется на дороговизну авиабилетов: полуострову грозит изоляция. Президент мгновенно намечает пути решения проблемы - надо добиваться роста доходов граждан и снижения издержек авиакомпаний. Просто, как все великое.
Мусорная реформа.
Путин: Все решения приняты. Они правильные.
Но "надо с людьми говорить"...
Похоже, что пока Путин верит тому, что ему об этом докладывают, убеждая, что скоро всё будет хорошо.
Из зала выкрики про мусор. Песков недоволен, но Путин решает ответить "в виде исключения". А вопрос от Петербургского 47news в итоге про "мусорную реформу". Ни слова про Шиес.
Ответ соответствующий: мусора производим много, выбраны операторы, создана схема. "Чего не хватает - прямого общения с гражданами". Но тут президент имел в виду, что надо обсуждать с гражданами главным образом тарифы, а не новые мусорные полигоны. И перерабатывающие заводы. В Токио завод в черте города и "простите за моветон, не воняет".
Тем временем картинка из зала
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