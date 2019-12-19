Агрегаторы пожаловались на риски законопроекта о такси

Крупнейшие агрегаторы такси раскритиковали положение законопроекта об ограничении количества разрешений для водителей. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление компаний "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси".

"Такие изменения, как, например, неоправданное ограничение числа разрешений такси или завышенные требования для водителей, которые хотят работать в такси, может спровоцировать уход в серую зону, где нет ни контроля качества, ни страхования, ни адекватных мер безопасности", — считают в компаниях.

18 декабря группа сенаторов и депутатов во главе с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком внесла в Госдуму законопроект о госрегулировании такси. В каждом субъекте может быть установлено максимальное количество легковых такси, но не меньше 30 автомобилей на 1 тысячу жителей региона. Ограничение должно позволить контролировать загруженность дорог, а также гарантировать водителям определенный уровень доходов.

Среди других положений законопроекта:

Разрешение на осуществление перевозок легковым такси смогут получать не только юрлица и индивидуальные предприниматели, как сейчас, но и самозанятые граждане.

Не допускается управление легковым такси на основании иностранных или международных водительских удостоверений.

Водитель такси сможет проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр дистанционно с помощью телемедицины.

Легковое такси должно иметь на боковых поверхностях кузова цветографическую схему, оранжевый фонарь на крыше, а цвет кузова должен соответствовать установленной гамме, если подобное требование существует в конкретном регионе.

Службы заказа такси (в том числе агрегаторы) будут нести солидарную ответственность за действия ИП и самозанятых, оказывающих услуги такси-перевозок.

В заявлении агрегаторов говорится, что законопроект затрагивает важные для них вопросы — электронные реестры и путевые листы, дистанционные технические и медицинские осмотры, а также возможность для самозанятых водителей получать разрешения на перевозки в такси. По их мнению, солидарная ответственность в случае ДТП должна повысить безопасность в такси, но в то же время агрегаторы указывают, что информационные онлайн-сервисы не являются перевозчиками.