Из-за угроз взрыва в Москве эвакуируют суды, на Дальнем Востоке - детские сады

В Москве из-за угрозы взрыва в четверг эвакуировали семь районных судов, а в Санкт-Петербурге - шесть. К ним поступили сообщения о минировании, сообщает "Коммерсантъ".

На Дальнем Востоке сегодня прошла массовая эвакуация дошкольных учреждений из-за ложных сообщений о минировании. В Хабаровске по этой причине были эвакуированы 49 детских садов и управление образования городской администрации.11 тысяч детей и две тысячи сотрудников вывели на улицу и разместили в соседних зданиях. Температура воздуха в Хабаровске опускалась ниже минус 20 градусов по Цельсию.

Письма о минировании также пришли в дошкольные учреждения Владивостока, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре, Еврейской автономной области и Амурской области. Также поступали сообщения с угрозой взрыва на территории школ.

В Биробиджане неизвестные сообщили о "минировании" шести детских садов. Когда работники дошкольных учреждений приступили к эвакуации детей, воспитателю одного из детских садов стало плохо. Ей вызвали скорую помощь, но спасти 73-летнюю воспитательницу не удалось. Причина смерти работника детсада пока неизвестна.

Очередная волна сообщений о минировании началась в России 28 ноября. С тех пор эвакуация в судах Москвы и Санкт-Петербурга и в других объектах происходит почти каждый день. Только 18 декабря, по данным "Интерфакса", были эвакуированы 70 тысяч человек. Ни одно сообщение о заложенных бомбах не подтвердилось.