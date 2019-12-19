В ВАДА допускают пересмотр дел ранее оправданных российских спортсменов

Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА ) Гюнтер Янгер считает, что новые свидетельства о манипуляциях с результатами допинг-проб в России позволят возобновить проверку тех российских спортсменов, которые ранее были полностью или частично оправданы.

В интервью немецкому изданию Sportschau Янгер признал, что такой шаг будет противоречить решениям Международного спортивного арбитража, однако обнаруженные следователями улики подтасовок доказательств достаточны, чтобы пересмотреть дела.

В феврале 2018 года Международный спортивный арбитраж полностью оправдал 28 из 39 россиян - участников Олимпиады в Сочи, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил. Еще 11 спортсменам был сокращен срок наказания с пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх до пропуска одной Олимпиады.

9 декабря исполком ВАДА на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Решение было принято единогласно. Его причиной стали масштабные допинговые нарушения в российском спорте, включая попытки внести изменения в базу данных Московской антидопинговой лаборатории.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должен будет решить, соглашаться ли с решением исполкома ВАДА. В случае несогласия дело будет передано в Международный спортивный арбитраж в Лозанне.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отвечая на вопрос о решениях ВАДА, заявил, что они "не только не справедливые, но и не соответствующие здравому смыслу и праву". Они носят политический оттенок, считает Путин. По его словам, подавляющее число российских спортсменов являются чистыми. "У нас вон девочки в фигурном катании выступают, какое они отношение к допингу имеют. Просто делают прыжки в четыре оборота, вот их и убирают со льда", - сказал президент России.