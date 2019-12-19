Путин: против 5 полицейских из дела Голунова возбуждены дела

Президент России Владимир Путин заявил, что против пяти бывших полицейских, фигурирующих в деле журналиста Ивана Голунова, возбуждены уголовные дела.

Отвечая на вопрос журналистки "Интерфакса" на пресс-конференции, которая проходит в Москве, Путин сказал, что дело Голунова засекречено, поскольку нельзя раскрывать особенности проведения оперативно-разыскных мероприятий. Однако, по словам Путина, дело не стоит на месте, пять полицейских, которые имели отношение к задержанию журналиста "Медузы", уволены, и против них возбуждены дела. Об уголовных делах ранее не сообщалось.

Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Он настаивал, что наркотики ему подбросили. В защиту журналиста поднялась мощная общественная кампания. Экспертиза выявила, что наркотики, найденные у журналиста, не могли ему принадлежать. Дело против Голунова прекратили и освободили журналиста.

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