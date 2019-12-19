Минсвязи запланировало учения по изоляции интернета

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам организационные указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Документ, подписанный министром связи Константином Носковым, опубликовал телеграм-канал "ЗаТелеком". Руководитель пресс-центра "Ростелекома" Андрей Поляков подтвердил "Открытым медиа" получение телеграммы от Минсвязи.

Первоначально учения по "обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования" интернета в России планировали провести 19 декабря. Но, как уточняет "ЗаТелеком", учения перенесли на 23 декабря.

В ходе учений планируют проверить "возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов". Среди других задач – "проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ".

Закон, позволяющий изолировать Рунет, был принят весной 2019 года. Он вступил в силу с 1 ноября. Согласно документу, российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. В сентябре Роскомнадзор объявил о начале монтажа такого оборудования.