Мать обвиняемого по делу ”Сети” оштрафовали за пикет в поддержку сына

Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей мать обвиняемого по уголовному делу так называемого террористического сообщества "Сеть" Андрея Чернова. Татьяна Чернова признана виновной в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

7 декабря Чернова вышла на Кремлёвскую набережную с одиночным пикетом в поддержку сына. При этом её обвинили в пикете "у резиденции президента". Защита утверждает, что никаких подтверждений этому в материалах административного дела нет.

Вместе с Черновой были задержаны ещё несколько родных арестованных по делу "Сети". Они также стояли с плакатами в поддержку своих близких.

Уголовное дело о террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года. По нему были задержаны, а затем арестованы 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы, большинство из которых – анархисты и антифашисты. По версии следствия, они создали сетевое сообщество с целью совершения терактов и свержения власти. Арестованные неоднократно заявляли о том, что давали признательные показания под пытками.