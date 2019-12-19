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СКР закрыл дело о крушении Ту-154 в Черном море

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Уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 над Черным морем в 2016 году закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом следствие уведомило потерпевших, рассказал "Интерфаксу" их адвокат Игорь Трунов. Он добавил, что постановление о прекращении уголовного дела составляет государственную тайну. Трунов не уточнил, когда было закрыто дело.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Москвы в Сирию с дозаправкой в Сочи, разбился над Черным морем 25 декабря 2016 года. Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них были артисты ансамбля имени Александрова и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

По факту крушения самолета Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия. В 2017 году Минобороны заявило, что к катастрофе могла привести ошибка командира экипажа из-за дезориентации в пространстве. Родственники погибших подвергали сомнению эту версию. Также звучали версии и перегрузе самолета и взрыве на борту.

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