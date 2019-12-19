Евросоюз объявил о продлении санкций в отношении России

Совет Евросоюза продлил экономические санкции в отношении России до 31 июля 2020 года. ЕС продлил ограничения 12 декабря. Официальное сообщение опубликовано сегодня на сайте Евросовета. Причиной продления санкций стали не полностью выполненные Минские соглашения, говорится в документе.

13 декабря на саммите ЕС канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в ходе встречи "нормандской четверки" в Париже достигнут определенный прогресс. Однако этого недостаточно для полного снятия санкций с Москвы, сказала канцлер. Позицию Германии поддержала Франция.

Впервые Брюссель ввел ограничения в отношении Москвы в 2014 году из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на Украине. Ограничительные меры затрагивают оборонный, финансовый и энергетический сектор. Помимо этого на территории Евросоюза были заморожены счета россиян, которых Брюссель обвиняет в причастности к дестабилизации ситуации в Донбассе.

Москва агрессию на Украине всегда отрицала. Сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин в очередной раз отверг обвинения, что на востоке Украины воюют российские военнослужащие. При этом российский лидер отметил, что ограничительные меры наносят ущерб мировой экономике и торговле. По словам Путина, потери Евросоюза от санкций составляют около 50 миллиардов евро, а бюджет ФРГ теряет ежемесячно 750 миллионов евро.