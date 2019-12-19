Стрельба на Лубянке. LIVE

Несколько сотрудников спецслужб, по неподтвержденным данным, ранены или убиты в центре Москвы после стрельбы из автоматического оружия у здания ФСБ на Лубянке. Об этом рассказывают очевидцы событий. По данным Минздрава, тяжёлые ранения получили двое сотрудников ФСБ. Данных о погибших министерство не сообщает.

Центр общественных связей ФСБ сообщил журналистам, что нападавший убит. Его личность устанавливается. Корреспондент РБК с места событий передает о возобновлении стрельбы после короткого затишья.

Телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники пишет о трёх погибших сотрудниках ФСО, телеграм-канал Baza – о двух убитых сотрудниках силовых ведомств, агентство "Москва" сообщает о двух погибших – одном сотруднике ФСО и одном из двух стрелков.​

РБК со ссылкой на источники в МВД пишет, что неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова на парковке. По другим данным, стрельба началась в приемной ФСБ.

Источники "Коммерсанта" говорят об обнаружении "возможного взрывного устройства". На месте работают взрывотехники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Точные детали случившегося пока неизвестны. На месте работают экстренные службы. На фото и видео соцсетей видно, как полицейские с автоматами и в касках укрываются за машинами, а прохожие пытаются убежать с места происшествия.

В районе Большой Лубянки перекрыто движение наземного общественного транспорта.

Московское метро работает в штатном режиме с возможными ограничениями на вход и выход на станции метро "Лубянка".

Инцидент на Большой Лубянке произошел в тот момент, когда президент России Владимир Путин выступал на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. На это обращает внимание "Интерфакс".

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