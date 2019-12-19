Суд оставил в силе приговор израильтянке по делу о наркотиках

Московский областной суд оставил в силе приговор израильтянке Нааме Иссахар. В октябре суд приговорил её к семи с половиной годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков.

На сегодняшнем заседании Иссахар заявила, что у нее не было умысла в контрабанде и возможности распорядиться веществами, так как она не пересекала таможенную границу. Израильтянка призналась, что ранее оговорила себя.

Прокурор отметил, что психоактивные вещества при ввозе на территорию таможенного союза подлежат декларированию. Если человек, провозивший вещества, находился в транспортной зоне, то это не освобождает его от уголовной ответственности, заявило обвинение.

25-летняя Наама Иссахар летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около 10 граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отрицала обвинения в контрабанде, за которую её осудили.

Израильские СМИ писали, что Москва предлагала обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, которого Израиль планировал экстрадировать в США. Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу Вашингтона. Соединённые Штаты подозревают его в киберпреступлениях. Экстрадиция Буркова состоялась 12 ноября. 13 ноября президент России Владимир Путин отказался помиловать Иссахар, несмотря на просьбы Израиля.