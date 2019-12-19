Украина подала иск к Игорю Коломойскому в суд Тель-Авива

Украинский Приватбанк подал иск к бизнесмену Игорю Коломойскому и израильскому банку "Дисконт" в окружной суд Тель-Авива на сумму два миллиарда шекелей (около 600 миллионов долларов).

Коломойского обвиняют в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству Приватбанка. Как сообщает израильская пресса, на счета "Дисконта" поступила крупная сумма денег. Однако банк не стал выяснять происхождение капитала. По данным СМИ, в период с 2007 по 2011 год на счета израильского банка было переведено более одного миллиарда долларов.

Коломойский – один из богатейших бизнесменов Украины, обладатель украинского и израильского гражданств. До банкротства Приватбанка в 2016 году олигарх был его совладельцем. Дефицит при банкротстве составил пять с половиной миллиардов долларов. Аудиторы сообщили, что владельцы банка целенаправленно вывели эти деньги со счетов.