Россия и Украина принципиально договорились о транзите газа

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа с 1 января 2020 года. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на встрече с прессой по итогам переговоров в Берлине. Встреча при посредничестве Германии и Евросоюза длилась девять часов, сообщает агентство dpa.

По словам министра энергетики России Александра Новака, представители стран подготовили детальный протокол к будущему соглашению. Министр энергетики Украины Алексей Оржель также подтвердил информацию о подготовленном протоколе, пишут "Ведомости"

По словам Шефчовича, принципиальные договорённости будут обсуждаться 20 декабря в Москве и Киеве. Вице-президент Еврокомиссии выразил надежду, что новый контракт будет подписан до конца года.

Стороны достигли соглашения о сроках будущего договора и объемах газа, который будет доставляться в Европу транзитом через Украину, пишет dpa. Детали сделки не разглашаются.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце года. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждали вопрос его продления на своей первой встрече в Париже, но не смогли прийти к окончательному решению.