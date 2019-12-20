Константин Котов пожаловался в Конституционный суд

Защита московского оппозиционного активиста Константина Котова, осужденного на четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении правил участия в митингах, подала жалобу в Конституционный суд России. Об этом сообщили "Ведомостям" адвокаты Котова Мария Эйсмонт и Сергей Голубок.

Они требуют признать несоответствующей Конституции статью Уголовного кодекса, по которой он осужден. По мнению адвокатов , эта статья нарушает право на свободу мирных собраний, закрепленное в основном законе страны.

Защита Котова просит пересмотреть приговор, в котором суды проигнорировали постановление Конституционного суда о том, что лишение свободы может применяться только в случае, если подсудимый нанес ущерб или создал угрозу здоровью участников массовой акции.

В пресс-службе Конституционного суда сообщили, что жалоба Котова зарегистрирована.

Константин Котов - второй человек в России, осужденный по статье о неоднократном нарушении правил организации или проведения митинга. Это так называемая "дадинская" статья – по фамилии первого осужденного по ней, активиста Ильдара Дадина. В 2015 году его приговорили к трем годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления, а сам активист вышел на свободу.

19 декабря президент России Владимир Путин , комментируя приговор Котову, заявил, что "во многих странах за публичные несанкционированные мероприятия предусмотрены гораздо более жесткие меры". Тем не менее, президент пообещал "посмотреть" дело Котова.​

Константин Котов – 34-летний московский оппозиционный активист, выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола. С марта по август его неоднократно задерживала полиция . Последний раз Котова задержали 10 августа – якобы за то, что он "участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги". Радио Свобода публиковало видео, на котором видно, что в этот день активист только успел выйти из метро "Китай-город", как сразу же был схвачен полицией. Он ничего не скандировал, никаких плакатов в его руках нет. Суд не стал рассматривать видео задержания Котова и не приобщил его к делу.