Губернатор Кузбасса наградил свою жену медалью за "духовные ценности"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев наградил свою жену Анну Цивилеву, председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области, медалью "За служение Кузбассу". Награду она получила за "организаторский талант", "сохранение духовно-нравственных ценностей", "укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе".



Церемония вручения награды прошла на заседании совета по вопросам попечительства. В пресс-службе администрации региона сообщают, что жена губернатора получила награду за оказание адресной помощи кузбассовцам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.​

Сам Сергей Цивилев заявил, что Совет по вопросам попечительства в социальной сфере начал свою работу 30 ноября 2018 года и стал пятым в стране. "Рад, что за этот небольшой период к деятельности Совета присоединилось столько кузбассовцев, благодаря которым оказана реальная помощь жителям", - подчеркнул губернатор.



По словам Анны Цивилевой, за год совет под её руководством смог привлечь более ста благотворителей и более 30 миллионов рублей, что помогло "улучшить жизнь многих семей" - сообщает Сибирь.Реалии.

Штаб Алексея Навального в Кузбассе в апреле публиковал расследование об Анне Цивилевой, которая является совладелицей ряда крупных компаний (её муж Сергей Цивилев по оценке журнала Forbes - мультимиллионер, руководивший до прихода в губернаторы крупной угледобывающей компанией "Колмар"). Активисты обвинили супругу губернатора в конфликте интересов.