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Верховный суд Канады оставил гражданство сыну российского разведчика-нелегала

Братьям Александру и Тимоти Вавилову не придётся уезжать в Россию

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Верховный суд Канады оставил гражданство одному из сыновей российского шпиона-нелегала Андрея Безрукова, жившего в США под личностью канадца, сообщает CBC. Правительство страны пыталось аннулировать гражданство 25-летнего Александра Вавилова. Он заявлял, что считает Канаду своим домом и ему сложно адаптироваться в России.

Вавилов родился в Торонто в 1994 году. В 2010 году в ходе шпионского скандала выяснилось, что его родители — сотрудники нелегальной российской разведки, живущие под вымышленными именами с советских времён. Они были обменяны в Россию, а канадское правительство решило отозвать гражданство у двоих их сыновей.

Шпионский триллер, обсуждаемый в США экспертами и политиками, может изрядно подпортить президентские усилия по "перезагрузке" отношений.
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С точки зрения канадского правительства, гражданство по праву рождения на территории страны не распространялось на детей российских нелегалов, так как те работали на иностранное правительство. В службе регистрации посчитали, что ребёнок шпиона здесь оказывается в равных условиях с детьми дипломатов, на которых не распространяется право на гражданство по почве. Однако в 2017 году апелляционный суд посчитал, что у шпионов нет дипломатического иммунитета и других привилегий легальных работников, а значит, на них не должны распространяться и ограничения для дипломатов.

Постановление Верховного суда не подлежит обжалованию. Вавилов планирует жить и работать в Канаде, ранее в интервью он говорил, что ему сложно адаптироваться в России. Его брат так же требует в суде подтверждения своего гражданства. Формулировки решения Верховного суда распространяются и на его брата Тимоти, отмечает CBC.

  • Родители Вавилова после обмена шпионами живут в России. Андрей Безруков работает в "Роснефти" и преподает в МГИМО. Его жена Елена Вавилова — сотрудница "Норильского никеля". История их семьи стала основой для сериала "Американцы" для канала FX.

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