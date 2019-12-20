Верховный суд Канады оставил гражданство одному из сыновей российского шпиона-нелегала Андрея Безрукова, жившего в США под личностью канадца, сообщает CBC. Правительство страны пыталось аннулировать гражданство 25-летнего Александра Вавилова. Он заявлял, что считает Канаду своим домом и ему сложно адаптироваться в России.

Вавилов родился в Торонто в 1994 году. В 2010 году в ходе шпионского скандала выяснилось, что его родители — сотрудники нелегальной российской разведки, живущие под вымышленными именами с советских времён. Они были обменяны в Россию, а канадское правительство решило отозвать гражданство у двоих их сыновей.

С точки зрения канадского правительства, гражданство по праву рождения на территории страны не распространялось на детей российских нелегалов, так как те работали на иностранное правительство. В службе регистрации посчитали, что ребёнок шпиона здесь оказывается в равных условиях с детьми дипломатов, на которых не распространяется право на гражданство по почве. Однако в 2017 году апелляционный суд посчитал, что у шпионов нет дипломатического иммунитета и других привилегий легальных работников, а значит, на них не должны распространяться и ограничения для дипломатов.

Постановление Верховного суда не подлежит обжалованию. Вавилов планирует жить и работать в Канаде, ранее в интервью он говорил, что ему сложно адаптироваться в России. Его брат так же требует в суде подтверждения своего гражданства. Формулировки решения Верховного суда распространяются и на его брата Тимоти, отмечает CBC.