Боролись с активистами, проворонили теракт: соцсети о стрельбе на Лубянке

В центре Москвы, у здания ФСБ на Лубянке, целый час продолжалась перестрелка между спецслужбами и неизвестным, который прошел с оружием в приемную ФСБ и сперва открыл огонь прямо в здании, а потом выбежал на улицу и продолжил отстреливаться. Большинство москвичей узнали об этом из соцсетей, от знакомых и из сетевых СМИ.

Натали Дегтярева

Сегодня стала очевидцем стрельбы на Лубянке. Шла по улице, сначала показалось, что петарды, но потом поняла, что слишком громко для петард, люди бежали по улице, было 15 секунд на реагирование, машинально заскочила за мужчиной в здание ФСБ, через 15 секунд на двери и окна в здании выпустили бронированные шторы. Под дверями - отстреливающийся спецназ. 6 часов провела в здании, ни воды, ни туалета. Ужас и шок. Автоматные очереди шли не менее часа. Спасибо, что жива. Берегите себя.

Сергей Смирнов

Ничего себе, стрельба на Лубянке. С погибшими. В центре Москвы просто бой! Наш корреспондент говорит, что видит как человека уносят на носилках

Мария Арбатова

На Лубянке стрельба.

Трое погибших.

Звоните близким, чтоб не совались туда!

Государственные телеканалы традиционно сообщили о происходящем с большой задержкой.

Михаил Виноградов

На России-24 пока никаких экстренных титров - вместо этого идут цитаты Путина с статистикой предотвращенности терактов по итогам года.

Иван Трефилов

Все-таки какое убожество - этот российский якобы новостной телеканал Россия-24.

В центре Москвы у здания ФСБ какая-то локальная война, есть погибшие, а в телевизоре с придыханием обсасывают сегодняшнюю пресс-конференцию Путина, с привлечением ведущих экспертов типа депутата Госдумы и известного СЫНА Сергея Боярского.

О ЧП не заикаются, даже в текстовых новостях ни слова - хотя такого в Москве еще не было, насколько я помню.

Хотя понимаю их, отмашки видимо не было - как это подавать в день, когда лидер рассказывал, что жизнь в стране налаживалась, налаживается дальше и продолжит в том же направлении.

Михаил Виноградов

19.10. На одном и том же сайте Вести.ру полчаса висит новость про Лубянку, а Россия-24 так и не решает не то что сообщить о происходящем, но даже заменить титры про предотвращенные теракты на какие-нибудь нацпроекты с Украиной



Upd в 19.17 все же прервали эфир и дали видео разбегающихся прохожих, постоянный титр поставили с уклончивой формулировкой "стрельба на улице Большая Лубянка", дурацкие титры про предотвращенные теракты убрали, но голосом контент про пресс-конференцию и потенциал искусственного интеллекта.

Анна Качкаева

Пошла 30-я минута "Вестей". Тишину прервали. Стрельба в центре Москвы (минута в эфире). И ... к "другим новостям". "Время" в 21 - три заверешавших программу сюжета: Путин на концерте в Кремле в честь Дня сотрудников безопасности, стрельба на Лубянке, премьера "Союза спасения". Ну и лайф от Лубянки и окрестностей на RT, с 18 в прямом был и "Дождь"

Многие решили, что нападавший выбрал момент не случайно: стрельба началась сразу после окончания большой пресс-конференции Путина, с началом концерта в честь дня чекиста. А может, сыграло роль и приближение новогодних праздников. Кто-то даже увидел в этом мрачное предзнаменование.

Наталья Геворкян

Это накануне дня чекиста у чекистов стреляют?

Вадим Лукашевич

В Москве начались праздничные мероприятия в честь Дня работников органов безопасности.

А может, кто-то по достоинству оценил сегодняшнее словоблудие президента...

И, конечно, не обошлось без предположений, что кто-то затеял революцию.

Кирилл Шулика

Началось?

Кирилл Лятс

Началось!

По обрывочным сведениям, которые просачивались в прессу в основном из неофициальных источников, было не так уж просто понять, что именно происходит: сначала сообщали о трех нападавших, но потом их число уменьшилось до одного; не подтвердились сообщения о взрывном устройстве - саперы проверяли рюкзак, брошенный нападавшим. В конечном итоге сообщили, что стрелок был один, и он убит; также был убит один сотрудник ФСБ, пострадали еще четверо.

Олег Кашин

Сначала писали, что убит сотрудник ДПС, теперь оказалось ФСО. То есть, видимо, действительно в форме ГИБДД там фсошники.

Николай Травкин

К приёмной ФСБ подбирался террорист-автоматчик. В это время празднование Дня чекиста набирало силу, в глазах троилось и в СМИ ушло официальное сообщение о 3-ёх автоматчиках, напавших на приемную ведомства. Бой между ФСБ и террористами продолжался 55 минут. К концу боя фокус зрения у держащих оборону чекистов восстановился, эффект "троения" в глазах рассеялся и в следующем официальном сообщении фигурировал уже 1 нападавший, который и был застрелен.

Алена Солнцева

Что вызвало сегодняшнюю стрельбу у здания Лубянки, мы, наверное, не узнаем. По некоторым данным, пострадавших четверо. Стрелявший - убит. Завтра в РФ отмечают день работника Госбезопасности.

Глеб Павловский

из свободных сетей все узнали об акции на Лубянке столько же, сколько из Путина о состояии страны

Из-за скудости информации в Сети множатся конспирологические версии. Их поток не прекратился даже после того, как ФСБ раскрыла личность нападавшего: им оказался 39-летний Евгений Манюров, призер стрелковых соревнований и бывший сотрудник нескольких охранных предприятий.

Борис Макаренко

Незадолго до 22.00 шел там. Были перекрыты подступы к Лубянке, Лубянский проезд был перегорожен ГАИ-шными машинами, живая цепь людей в форме вдоль соседних переулков. Это через почти через 4 часа после того, как - по официальной версии - один человек, никуда не проникший и давно ликвидированный устроил стрельбу. Верьте официальным версиям!

Олег Пшеничный

...Можно разделить предположительные версии строго на две половины: 1) Это кто-то задумал сделать самостоятельно. 2) Это контролировалось, либо было спровоцировано властями.

Сейчас ФСБ будет скармливать народу ЛЮБОЙ красочный правдоподобный сценарий в рамках версии 1) и 99% вероятности, что это будет ложь. Так что хорошо, что пока никто ничего не знает, и можно честно поспекулировать:

Как вы себе в лицах представляете сценарии в рамках версии 1) и версии 2) - в реальности. Как бы это могло быть на самом деле?

Иван Яковина

Почти не сомневаюсь, что эфэсбэшников в центре Москвы перестреляли не революционеры и враги режима, а его же, режима, верные защитники, но из какой-то конкурирующей фирмы.

Предполагаю, что были северокавказские товарищи. Это им позволено гулять по Москве с автоматами - даже у здания ФСБ.

Всем, кто не верил в шамана, хочу напомнить, что после его недавнего выхода из Якутска задерживали как раз чекисты.

Вадим Лукашевич

Чем больше я размышляю о стрельбе на Лубянке, тем больше склоняюсь к выводу, что это "поджог Рейхстага".

Всерьёз нападают иначе

Алексей Лапшин

Версию постановочной провокации, организованной самими спецслужбами с целью дальнейшего ужесточения режима, в данном случае, думаю, можно отбросить. Подобная атака на Лубянку в канун дня чекиста, в момент поздравительного выступления Путина, для них слишком оскорбительна. К тому же, была очевидна растерянность спецслужбистов. И в момент самого нападения, и в первые часы при подачи информации. В официальных новостях о произошедшем говорилось очень мало. То есть, никакой заранее заготовленной версии, как бывает при провокациях, не было. Сначала была просто неразбериха, затем похоже начался целенаправленный вброс противоречащей друг другу информации относительно количества стрелков и пострадавших. Это типичный способ создания уже искусственного информационного хаоса. Спецслужбы всего мира его используют, когда хотят выиграть время.

Видимо, в ФСБ всё же чувствовали опасность, но не знали куда будет направлен удар. Вспомним серию загадочных звонков по различным учреждениям Москвы от судов до детских садиков, сообщавших о заминировании. Или введение особого режима входа в центр столицы в посленовогодние дни. Так что, судя по всему, перед нами реальное нападение, а не провокация из серии "взрывов на троллейбусной остановке". Естественно, главный вопрос: кто за всем этим стоит? Одиночка (группа единомышленников) или нечто большее? Рассчитывал ли нападавший (нападавшие) на что-то еще, кроме смерти? Если сознательно шли на смерть, то почему напали всего лишь на приёмную? Вопросов множество. Пока остаётся только внимательно следить за информацией и её анализировать.

О мотивах Манюрова по-прежнему ничего не известно. Многие комментаторы видят в его действиях форму протеста.​

Алексей Нарышкин

Вопросы по вчерашнему стрелку:

Как Манюров провез калаш или карабин (что там у него было) в центр Москвы?

Были ли сообщники у Манюрова?

Почему нейтрализация человека с оружием заняла почти час? Может, какая-то норма есть? В нее уложились или нет?

Вариант подстрелить, но не убивать Манюрова рассматривался?

Были ли угроза взрыва?

Велись ли с ним переговоры? Были ли какие-то требования?

Лицензия на оружие - настоящая или липовая, купленная?

Насколько качественна была проведена эвакуация гражданских с места ЧП? Достаточно ли было сделано, чтобы Манюров не побежал в Детский мир, например, где куча детей с родителями, который, насколько я понял, не закрывали

Почему профильные ведомства снова хором молчат, допуская появление разных версий?

Не надеюсь получить ответы даже в долгосрочной перспективе. Интересно, какие будут последствия:

открутят ли кому-то из силовиков головы (если что, я про те самые чистки, но не в том смысле, который в них на пресс-конференции вложил Путин)?

закрутят ли дополнительно гайки?

Кирилл Шулика

То есть версия именно о теракте каких-то экстремистов и террористов тут рассыпается. И интересны мотивы. Интересно, один он был или нет. И если он и без прошлого в спецслужбах, без спецподготовки, как его ликвидировали целый час у режимных зданий.

Андрей Маргулев

Ненависть пострадавших от алчности и полной безнаказанности ФСБ должна была, в конце концов, вылиться и в такой протест. "И" - потому что есть еще Шестун, который также пошел на самоубийство, протестуя против ФСБ.

Игорь Эйдман

Сеющий ветер пожнет бурю

Похоже сегодня кто-то решил поздравить Путина с наступающим днём чекиста. На здание ФСБ на Лубянке совершенно вооруженное нападение. Есть погибшие. Да уж, непривычная для чекистов ситуация. Это не безоружным студентам руки-ноги ломать и девушек волоком по земле в кутузку тащить.

Так всегда было. Жестоко подавляя мирные протесты, власти сами провоцируют насилие против себя.

Божена Рынска

По поводу стрельбы на Лубянке. Рано еще выводы делать. Но похоже это то, что я пророчила. Бомбисты. Народовольцы. Прям как по учебнику. Когда царь не сменяем, приходят народовольцы. Вот так вот оно все и устроено. История устроена так. И это только начало, боюсь. Я лично ехала полгода назад с таксистом, который всерьез мне говорил, как ему страстно хочется вот это все вот. Что жизни своей не пощадит, но соберется с духом и возьмет да тогось кого-нибудь из этих.

Дмитрий Милин

О том, что российское общество прошло путь от "брошенного пластикового стаканчика" до "стрелять" всего за 3 месяца даже думать страшно.

Получить политический террор уровня RAF или Боевой Группы Эсеров - это кошмар, самораскручивающейся спирали насилия, когда "на линии огня" между террористами и спецслужбами оказывается все общество.

И надо (к величайшему сожалению) не забывать о художественном смысле вчерашнего, об акционизме.

Нападение на штаб квартиру ФСБ в Москве это "осуществленное немыслимое", выход за символическую грань мысленно допустимого. И это крайне опасно.

Вне зависимости от причин по которым стрелок-террорист пошел на это. Другие это могут понять как "руководство к действию", что является кошмаром, который нас может привести к гражданской войне, хуже которой для страны вообще ничего быть не может.

Со всех сторон случавшееся вчера это крайне плохо со всех точек зрения.

В околовластных информационных каналах пока преобладает версия, что Манюров был завербован той или иной исламистской организацией.

Расстрига

▪️Отец Евгения Манюрова предполагает, что его сын мог быть "зомбирован" во время работы в охранных структурах посольства ОАЭ в России. Не известно, что именно имеет в виду Фатих Манюров, однако можно предположить что речь идёт о радикальном религиозном течении и вербовке его сына одним из экстремистских движений.



▪️В стрелковом клубе, где занимался Манюров, отмечают, что он предпочитал носить черную одежду, длинные плащи с капюшоном. В момент нападения на сотрудников ФСБ стрелок был одет в камуфляж и в футболку с изображением волка. Все это (стиль одежды, увлечение стрельбой, образ жизни) может свидетельствовать об увлеченности Манюрова праворадикальными идеями.



▪️Мать стрелка сообщила, что он был замкнутым человеком, но ни с кем не конфликтовал. Своей семьи у него не было, с женщинами не общался. Не пил и не курил. Подобный аскетизм, самограничение, но при этом желание казаться нормальным может быть свидетельством наличия психологических проблем у человека, что также могло стать одним из мотивов совершения преступления.

Игорь Эйдман

Следите за руками чекистских шулеров: сейчас они "лубянского стрелка" Евгения Манюрова будут пытаться представить сторонником ИГИЛ.

Официальной реакции властей пока не было, но предугадать ее несложно.

Альфред Кох

Спорим, Путин опять скажет, что на Западе тоже стреляют в центре города. И что много раз уже были перестрелки в штаб-квартире ФБР и МИ-6.

Именно это и пишут сейчас прокремлевские и пророссийские комментаторы. И, конечно, не обходится без обвинения либеральных комментаторов в неподобающем случаю злорадстве.

Дмитрий Аграновский

Злорадствовать по поводу сегодняшнего инцидента в центре Москвы могут только сволочи и подонки. Тем более, что подобные инциденты со стрельбой сейчас нередко происходят во многих крупных городах Европы и США.

Максим Соколов

У А. А. Навального, М. Б. Ходорковского etc. любое известие о нападении на сотрудников ФСБ -- безотносительно к обстоятельствам дела -- вызывает радостное возбуждение. Стоит ли тогда удивляться тому, что найдется весьма много тех, кто не будет сильно скорбеть, если узнает, что А. А. Навальный, М. Б. Ходорковский etc. вдруг пали жертвой нападения.

Хотя радостные интонации в постах о том, почему теракт не был предотвращен, разглядеть не так уж просто.

Леонид Волков

Провокаторов посылали к детям, чтобы сляпать дело «Нового величия»?

В фургонах электрошокером пытали людей, чтобы соорудить дело «Сети»?

Свидетелей Иеговы по всей стране сотнями сажали?

За сотнями сотрудников штабов Навального и ФБК следили?

Вот так и проворонили теракт.

Соня Соколова

Пока ФСБ занимается посадками детей из "Нового величия" и "Сети", любой неленивый человек может запросто устроить стрельбу прямо у них в здании. П - профессионализм.

Николай Полозов

‪Когда под видом борьбы за безопасность начинают ущемляться гражданские свободы, со временем не остаётся ни свобод, ни безопасности.‬

‪Сегодняшний лубянский шутинг тому подтверждение.‬

Александр Тимофеевский

В центре Москвы возобновилась перестрелка. Это заголовок новости часовой давности. В здании ФСБ и вокруг него сегодня вечером стреляют.￼ «Выхожу с работы, иду в сторону метро Лубянка, вижу человека в черном с автоматом. Вдруг он начинает стрелять, убивает ДПС-ника и идет. Дальше перестрелка». Это очевидец рассказывает РБК. Очень будничный рассказ про то, как завершился день. Нет, потом ещё был концерт ко Дню чекиста - большой праздник песни, освящённый высочайшим присутствием.

С высочайшего присутствия день и начался - с бенефиса правителя, который ещё в прошлом веке пришёл покончить с кровавой вольницей и другими издержками свободы. Два десятка лет он в борьбе. Сколько пресс-конференций отзвучало, но сколько предстоит в будущем! И не будем придираться, друзья. С другими издержками ведь покончено? Покончено. Со всеми? Со всеми. И бандиты, трогающие полицейских за плечо, швыряющие в них бумажные стаканчики, встречают самый суровый отпор.

Владимир Милов

Отличие сегодняшнего теракта - в том, что у меня ряд друзей были на месте событий и я узнал о стрельбе на Лубянке из их сториз, прежде чем посмотрел новости. Так вот, снятый ими видеоряд дает определенные представления о действиях силовых структур. Если коротко - эти действия были предельно дезорганизованы, в режиме "стадо баранов". Люди в месте стрельбы были предоставлены сами себе. И конечно, там было сильно больше чем один стрелок (ФСБ сначала говорила о трех, потом отъехала на версию "одного стрелка").

С учетом того, что есть информация что спецслужбы знали о готовящемся теракте в эти дни (https://echo.msk.ru/news/2557325-echo.html), а также их привычек устраивать дичайшее полицейско-фсбшное усиление в центре (а тут вообще все происходило рядом со зданием ФСБ!!!), ну это прям как-то совсем уже.

И вообще, все 20 лет путинского правления прошли под знаком того, что нам надо как-то ужаться и дать как можно более широкие полномочия властям и спецслужбам, "чтобы побороть терроризм". Но у властей и спецслужб уже много лет как есть вообще все что только можно себе представить, а у нас, наоборот, отняли все что можно под соусом борьбы с терроризмом - от выборов губернаторов до интернет-мессенджеров - а теракты всё не прекращаются и не прекращаются.

Эль Мюрид

Путин продает диктатуру, как единственное средство, обеспечивающее безопасность граждан. Да, мы вас грабим, мы вас обворовываем, вы живете в кромешной нищете. Но зато у нас стабильность и безопасность. Если что-то не вписывается в эту установку - как, к примеру, два года непрекращающихся "телефонных терактов", то их просто не замечают.

Однако сегодня теракт произошел прямо в центре созданной Путиным системы размена свободы на безопасность - у здания ФСБ на Лубянке. Теракт вполне организованный <...>

Особый момент - прямо в те минуты, когда боевики расстреливали окна ФСБ, в километре от них в Большом Кремлевском дворце шел праздничный концерт в честь для чекиста, где говорили о высоких результатах и тому подобное.

Не помогает и борьба на дальних подступах - в современном мире таких нет. Все подступы ближние, и чтобы бороться с терроризмом дома, нужно не убивать мирных жителей в Сирии, а наводить порядок дома. Сажать воров, повышать уровень зарплат и пенсий, не лгать, выполнять обещания, жить и работать в своей стране, а не приезжать в нее на работу из уютного дома в Тоскане.

Но для воров подобной дилеммы не существует: они заточены только на грабеж страны, а значит - ничего из сказанного делать не будут никогда. Почву для терроризма создает на внешний враг, а враг внутренний, сидящий в кабинетах. И пока это так - у нас не будет ни свободы, ни безопасности, ни справедливости.

Сталингулаг

Вчера, целых 55 минут, стрелок вёл прицельную стрельбу в самом центре Москвы. В день пресс-конференции президента. В день, когда всё руководство страны праздновало свой профессиональный праздник. От возможной трагедии спасло лишь чудо, ведь стрельба велась в двух минутах ходьбы от забитого людьми детского мира, Никольской с толпами туристов и других прилегающих улиц. И это несмотря на систему распознавания лиц и беспрецедентные репрессивные законы в интернете, которые принимаются под видом обеспечения нашей якобы безопасности. Сейчас будет масса версий произошедшего, но одно можно сказать с уверенностью, что все последние инициативы, принимаемые государством, годятся только для того, чтобы ограничивать свободу простых граждан, ущемлять наши права и защищать свою власть от демократических процедур, а боевики в этих условиях чувствуют себя прекрасно, и совершать теракты им ничего не мешает.

Павел Шехтман

Стрельба на Лубянке продемонстрировала одну вещь. Вот это все царство силовиков, под-силовиков, полусиловиков и разных групп с оружием и приравненными к нему предметами, которое выстраивает Путин - оно же держится пока резьба не сорвется. А когда сорвется резьба - начнутся такие дела, что авторам боевиков и фильмов-катастроф просто делать станет нечего.

Многие предвидят дальнейшее усиление мер безопасности, и сомнений в том, что они будут репрессивными, ни у кого нет.

Борис Цейтлин

За час до "теракта" <Путин> выступал на концерте чекистов и призвал обратить особое внимание на вербовку молодежи террористами. Здравствуй, Чебурнет!

Роман Попков

...Ответные меры предсказуемы. Еще больше видеокамер под каждым кустом, еще больше денег вбухают в систему распознавания лиц (теперь уж от ее внедрения точно не отвертимся), еще больше мерзкого шпионажа в соцсетях и уголовок за посты, еще больше рамок с металлоискателями на каждом углу, блаблакар по паспортам, административки за анонимайзеры и прочее. Это всё обязательно будет. Системе не впервой превращать свой позор в плацдарм для наступления на нацию, на общество. 20 лет уже так живем.

Наталья Шавшукова

эвакуация школ и торговых центров, стрельба на Лубянке, учения по отключению интернета в следующий понедельник.

Ага, совпало

Виктория Ивлева

Думаю, кто бы ни взял на себя ответственность за стрельбу и убийство на Лубянке, расплачиваться за это будем мы все, вся страна.

И, конечно, нельзя забывать о бдительном оке, которое читает посты и комментарии в соцсетях.

Даниил Константинов

В эти тёмные дни я хочу вам сказать, чтобы вы были осторожнее. Осторожнее с постами и комментариями. Стрельба стрельбой, эмоции эмоциями, но статью за оправдание терроризма никто не отменял. Будьте аккуратней и не подводите себя под статью. Не облегчайте жизнь тем, кто строит карьеру на антиэсктремистской статистике. "Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой" (В. Цой)

Динар Идрисов

На здание ФСБ на Лубянке совершен вооруженный налет, есть раненые и убитые со стороны нападавших и силовиков. Какие бы чувства одобрения или оправдания у вас это вдруг не вызвало, воздержитесь от их высказывания, и публично, и лично. Во-первых, насильственная смерть случайных и даже не случайных людей вызывать одобрение и оправдание не должна. Во-вторых, не ровен час, как нам объявят, что произошедшее на Лубянке было терактом, а оправдание терроризма в РФ активно преследуется по ст. 205.2 УК РФ. Будьте осторожны, следите за собой и своими словами, чтобы случайно или неслучайно не стать жертвой терроризма государственного. В России позитивные изменения, если и произойдут, то в результате мирного массового протеста, а все остальное иллюзии и самообман.