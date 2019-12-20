Суд прекратил рассмотрение иска "Рамблер" к Twitch

Мосгорсуд удовлетворил ходатайство компании "Рамблер" об отзыве иска на 180 миллиардов рублей к сервису Twitch. Об этом сообщает "Интерфакс". Стороны достигли досудебного соглашения. У истца не осталось претензий к ответчику.

Twitch – крупнейший стриминговый сервис. Он принадлежит компании Amazon. "Рамблер" обвинил Twitch в нелегальной трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги. Эксклюзивные права на трансляции "Рамблер" приобрел прошедшим летом.

Об иске стало известно 16 декабря, хотя подан он был в августе. Мосгорсуд временно заблокировал трансляции матчей в качестве обеспечительной меры по иску. 17 декабря Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил записи матчей, и блокировка ему не грозит. В "Рамблере" тогда же заявили, что ведут переговоры об урегулировании спора.

Спорт с Twitch – не первое разбирательство, связанное с "Рамблер". Недавно стало известно, о претензиях компании к сервису Nginx, из-за которых возбуждено уголовное дело. В "Рамблере" заявляли, что сервис Nginx был создан его основателем в то время, когда он работал в "Рамблере", а потому и права на веб-сервер, которым пользуется множество интернет-пользователей в разных странах мира, принадлежат корпорации.

После того, как история приобрела большой резонанс, совет директоров "Рамблера" попросил прекратить уголовное дело. Однако сделать этого нельзя. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении авторских прав. Это является серьезным преступлением, поэтому завершить дело в связи с возмещением ущерба потерпевшему или без дачи показаний сторон нельзя.