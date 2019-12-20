Соболь просит СК возбудить уголовное дело против Пригожина

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина и политтехнолога Игоря Мангушева по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан и заведомо ложном доносе.

В своём заявлении Соболь ссылается на недавно опубликованное расследование "Новой газеты", в котором утверждается, что связанные с Пригожиным СМИ в преддверии выборов в Мосгордуму устраивали провокации против неё и сотрудников её избирательного штаба. Мангушев, как утверждается в расследовании, бывший сотрудник так называемой "фабрики интернет-троллей", которую тоже связывают с Пригожиным. Утверждается, что он причастен к провокации с так называемым подпольным цехом по производству фальшивых подписей, в котором якобы подделывали подписи за выдвижение Соболь в депутаты. Мангушев, как говорится в расследовании, снял квартиру, где участники провокации изображали подделку подписей за независимых кандидатов в Мосгордуму. Пригожин, как утверждает юрист ФБК, был организатором всей кампании.