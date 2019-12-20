Соболь просит СК возбудить уголовное дело против Пригожина

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь подала в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело против бизнесмена Евгения Пригожина и политтехнолога Игоря Мангушева по статьям о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав граждан и заведомо ложном доносе.
В своём заявлении Соболь ссылается на недавно опубликованное расследование "Новой газеты", в котором утверждается, что связанные с Пригожиным СМИ в преддверии выборов в Мосгордуму устраивали провокации против неё и сотрудников её избирательного штаба. Мангушев, как утверждается в расследовании, бывший сотрудник так называемой "фабрики интернет-троллей", которую тоже связывают с Пригожиным. Утверждается, что он причастен к провокации с так называемым подпольным цехом по производству фальшивых подписей, в котором якобы подделывали подписи за выдвижение Соболь в депутаты. Мангушев, как говорится в расследовании, снял квартиру, где участники провокации изображали подделку подписей за независимых кандидатов в Мосгордуму. Пригожин, как утверждает юрист ФБК, был организатором всей кампании.
- Любовь Соболь не была зарегистрирована кандидатом. Отказ в регистрации ей и другим независимым кандидатам в Мосгордуму вызвал акции протеста в Москве летом нынешнего года.
- Любовь Соболь была автором расследований о заболевании десятков московских школьников из-за некачественного питания, которое, как утверждается, поставляли структуры, связанные с Пригожиным.
- СМИ, связанные с Пригожиным, которого называют "поваром Путина" и имя которого фигурирует в различных контекстах – от вмешательства в выборы в США до деятельности российских ЧВК в Африке, – ведут против Соболь информационную кампанию. Утверждалось, помимо прочего, что юрист ФБК встречалась с Пригожиным и шантажировала его. Соболь сообщения о встрече категорически отрицает, нет никаких независимых подтверждений того, что такая встреча имела место.
- В пресс-службе связанной с Пригожиным компании "Конкорд" в ответе от имени Пригожина на запрос "Интерфакса" назвали заявление Соболь "нелепым", а "Новую газету" – "грязным изданием", известным "обилием фейков".
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