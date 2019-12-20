В Красноярске члены избиркома за вброс бюллетеней наказаны условно

Свердловский районный суд Красноярска признал членов избирательной комиссии виновными в фальсификации итогов голосования на выборах в городской совет. За вброс бюллетеней в урны для голосования членам комиссии назначили условные сроки, сообщили редакции Сибирь.Реалии в суде.

Ирине Поповановой присудили 1,5 года условно, Анастасии Ахоян – 1 год, Альбине Прошкиной – 9 месяцев. Всем троим на 2 года запрещена работа в избирательных комиссиях. Осуждённые работают в муниципальных детских садах на руководящих должностях, но пока неизвестно, насколько судимость повлияет на их работу.

В середине декабря члены избирательной комиссии участка №384 Красноярска, обвинённые в фальсификации на выборах в городской совет в 2018 году, опубликовали в газете "Красноярские новости" извинения за подтасовку голосов.

"Мы ... совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями", – гласит публикация на последней страницы газеты под сканвордом. Уголовное дело на Попованову, Прошкину и Ахоян, членов городского избиркома, завели в октябре 2018 года. По данным следствия, не менее 11 избирателей пришли на участок №384 проголосовать за депутатов в горсовет и обнаружили, что бюллетень на их имя уже взяли неизвестные.

За кого вбрасывали бюллетени, не сообщается. В округе, где работали обвиняемые, в горсовет был избран депутат от партии "Единая Россия" Андрей Козкин, директор "Городского молочного комбината". Сейчас он является главой фракции партии и руководит комиссией по городскому хозяйству.