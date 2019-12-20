Россия и Белоруссия не договорились о налогах, нефти и газе

Финальные договорённости об углублении интеграции между Россией и Белоруссией блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин в пятницу после переговоров президентов двух стран, которые прошли в Санкт-Петербурге.

В чём суть разногласий, Орешкин не сказал. Он также не сказал, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся вновь.

По словам российского министра, со времён последней встречи Лукашенко и Путина две недели назад на переговорах удалось достигнуть прогресса и согласовать вопросы в сферах сельского хозяйства, таможни, связи и других. Всего, по словам Орешкина, необходимо согласовать 31 "дорожную карту".

Лукашенко перед встречей с Путиным заявил о "колоссальном прогрессе" в сотрудничестве Минска и Москвы, но напомнил и о проблемах. Сами лидеры после переговоров об их итогах не рассказали. Сразу после встречи президентов начался саммит Евразийского экономического союза, в который кроме России и Белоруссии входят Казахстан, Киргизия и Армения.