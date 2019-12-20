Греция экстрадирует во Францию россиянина, обвиняемого в отмывании $9 млрд

Министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции во Францию россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве. Об этом сообщает ТАСС. Выдачи бывшего оператора криптовалютной биржи BTC-е добивались также Соединённые Штаты, там его подозревают в отмывании до 9 миллиардов долларов.

Винник был задержан во время отдыха в Греции в июле 2017 года. Суды в Греции в разное время принимали решения о его выдаче Соединенным Штатам, Франции и России. Сам он требовал вернуть себя на родину и объявлял голодовку.

Адвокат россиянина рассказал российскому государственному каналу RT, что считает, что в итоге его подзащитный будет передан в США. Там ему грозит заключение на срок до 55 лет. По словам адвоката, после решения об экстрадиции Винник вновь объявил голодовку.