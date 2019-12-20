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Британский парламент одобрил новую редакцию соглашения о Брекзите

Борис Джонсон

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Палата общин британского парламента в пятницу приняла во втором чтении законопроект о выходе Британии из Евросоюза. Он основан на соглашении, заключённом ранее премьером Борисом Джонсоном с ЕС.

Законопроект несколько отличается от его более ранней версии, которую Джонсон пытался провести через парламент в октябре. Тогда он был заблокирован путём процедурных голосований, после чего были объявлены досрочные выборы в парламент. По итогам выборов 12 декабря консерваторы во главе с Джонсоном одержали победу.

За новую версию документа проголосовали 358 депутатов, против были только 234. Представители оппозиции признавали, что им не удастся заблокировать законопроект, и сосредоточились на критике его спорных положений – в частности, новая версия предусматривает, что переходный период в отношениях с ЕС, который завершается 31 декабря 2020 года, не будет продлён, а также что заключение торгового соглашения с ЕС после Брекзита может обойтись без согласия парламента.

Законопроект предусматривает выход из Евросоюза к 31 января 2020 года, после чего начнутся переговоры о новом торговом соглашении. Оппозиция опасается, что стороны не успеют их завершить до конца будущего года, однако Джонсон уверен в обратном.

Законопроекту о Брекзите ещё предстоит третье чтение, а затем согласие Палаты лордов. Расклад сил в парламенте таков, что документ, как ожидается, будет принят и Британия выйдет из ЕС к 31 января.

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