NASA пытается вернуть на Землю тестовый корабль Starliner

Американский космический корабль Starliner находится на незапланированной, но устойчивой орбите – такова обновлённая информация, размещённая на сайте NASA.

В пятницу 20 декабря, после успешного запуска ракеты-носителя Atlas V с испытательным беспилотным вариантом корабля Starliner, возникла нештатная ситуация - корабль не вышел на заданную орбиту. Конструкторы и инженеры начали изучать возможности безопасного возвращения аппарата на Землю с расчётной точкой приземления в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико.

"Старлайнер", наряду с "Крю Дрэгон" SpaceX – один из двух пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых частными компаниями для доставки экипажей на Международную космическую станцию. Они должны сменить российские "Союзы", разработанные в 60-е годы XX века и остающиеся ныне единственным видом транспорта для доставки человека в космос.

В тестовом полёте экипажа на борту нет. На МКС "Старлайнер" везёт 270 килограммов груза, в том числе рождественские подарки для экипажа МКС, оборудование для тестов на радиацию и манекен Рози, сообщает Space.com.​ В будущем корабль сможет перевозить на орбиту до семи членов экипажа.