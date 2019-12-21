В Конго (ДРК) найдены чёрные ящики самолёта Ан-72

Бортовые самописцы разбившегося на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) транспортного самолета Ан-72 обнаружены поисковой группой, сообщает ТАСС со ссылкой на конголезский новостной портал Actualités. Об обнаружении "черных ящиков" было доложено на заседании Совета министров ДРК в минувшую пятницу под председательством президента Феликса Чисекеди.

Самолет Ан-72 разбился 10 октября этого года в провинции Санкуру на востоке ДРК. На месте были найдены пять тел. Вскоре их доставили в Киншасу для идентификации. Также были найдены обломки президентского бронированного джипа, находившегося в самолёте.

Ан-72, зафрахтованный администрацией президента ДРК, вылетел 10 октября из города Гома на востоке республики и направился в Киншасу. Из четырёх членов экипажа двое были гражданами России. На борту находился и личный водитель президента ДРК. Связь с самолётом пропала через час после вылета.