Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В ЕС отреагировали на санкции США против "Северного потока – 2"

Германия, Любмим, 26 марта 2019 года – строительная площадка газопровода "Северный поток – 2"

Смотреть комментарии

Европейский союз отреагировал на санкции США против газопровода "Северный поток – 2". Как сообщает агентство DPA, в субботу, 21 декабря, в Брюсселе заявлено, что "ЕС в принципе не поддерживает санкции против европейских компаний, которые занимаются легитимным бизнесом". Агентство не называет источник, сделавший это заявление.

Цель ЕС всегда заключалась в том, чтобы "Северный поток – 2" работал прозрачно, "недискриминационным образом" и находился под надлежащим надзором, заявил источник.

С 2019 года в ЕС действуют чёткие правила, регулирующие работу всех трубопроводов на европейском газовом рынке.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал пакет санкций, принятый Конгрессом и Сенатом США против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Как отмечается в документе, санкции приняты для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Сразу после вступления закона в силу швейцарская фирма Allseas заявила о приостановке работ по укладке трубопровода "Северный поток – 2". Власти Германии назвали санкции "вмешательством". Вместе с тем, в Берлине заявили, что не планируют отвечать на санкции США, поскольку они приняты не против государства, а по отношению к частным компаниям, отмечает "Немецкая волна".

В Москве санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода, были подвергнуты критике.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG