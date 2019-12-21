На Красной площади задержан активист с изображением "смайла"

Активист "бессрочного протеста" Даниил Галицкий был задержан в субботу вечером в Москве на Красной площади. Поводом стал плакат в его руках с изображением смайлика. Об этом порталу ОВД-Инфо сообщил репортёр YouTube-канала «Sota.Vision».
Полицейские также задержали активистку «бессрочного протеста» Елизавету Дрепереву и несовершеннолетнего репортера «Sota. Vision», который снимал акцию. Полиция считает, что оба задержанных тоже участвовал в акции.
Общественный защитник Александра Россиус, которая приехала в отдел полиции, сообщила ОВД-Инфо, что ей не позволили войти. Полицейские утверждают, что ей нужен ордер, хотя в административном деле он не требуется, если задержанные написали ходатайство о допуске защитника, подчёркивает автор публикации на портале ОВД-Инфо.
Елизавету Дрепереву вскоре отпустили из отдела без протокола. По информации Россиус, несовершеннолетнего задержанного, возможно, оставят на ночь, так как за ним не могут приехать родители.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.