На Красной площади задержан активист с изображением "смайла"

Активист "бессрочного протеста" Даниил Галицкий был задержан в субботу вечером в Москве на Красной площади. Поводом стал плакат в его руках с изображением смайлика. Об этом порталу ОВД-Инфо сообщил репортёр YouTube-канала «Sota.Vision».

Полицейские также задержали активистку «бессрочного протеста» Елизавету Дрепереву и несовершеннолетнего репортера «Sota. Vision», который снимал акцию. Полиция считает, что оба задержанных тоже участвовал в акции.



Общественный защитник Александра Россиус, которая приехала в отдел полиции, сообщила ОВД-Инфо, что ей не позволили войти. Полицейские утверждают, что ей нужен ордер, хотя в административном деле он не требуется, если задержанные написали ходатайство о допуске защитника, подчёркивает автор публикации на портале ОВД-Инфо.



Елизавету Дрепереву вскоре отпустили из отдела без протокола. По информации Россиус, несовершеннолетнего задержанного, возможно, оставят на ночь, так как за ним не могут приехать родители.