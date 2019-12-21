"Газпром" и "Нафтогаз Украины" договорились о $3 миллиардах

Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. Глава российского газового монополиста Алексей Миллер заявил об этом журналистам 21 декабря.

"Соглашение об урегулировании предусматривает отказ от новых претензий, отзыв арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений, выплату по принятому окончательному решению Стокгольмского арбитража", цитирует агентство "Интерфакс" слова Алексея Миллера.

РБК сообщает, что официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил: 2,9 миллиарда долларов будут выплачены Украине до конца 2019 года. Газпром также отзовет апелляцию на решение Стокгольмского арбитража, которую суд должен был рассматривать в начале 2020 года.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил агентству "Українськi Новини", что после получения денег от "Газпрома" Киев откажется от остальных претензий к "Газпрому" по возмещению средств, связанных с предоставлением услуг по транзиту, отметила "Немецкая волна".