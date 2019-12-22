Президент Франции заявил, что станет пенсионером "как все"

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отказаться от своей будущей президентской пенсии в пользу «универсальной системы", предложенной правительством. Против пенсионной реформы уже более двух недель бастуют тысячи французов по всей Франции, включая работников железнодорожного транспорта.

Пенсионная реформа, предложенная правительством Макрона, предлагает отмену 42 специальных пенсионных режимов - они позволяют некоторых категориям работников прекращать свою карьеру раньше остальных. По новому законопроекту предлагается начисление пенсий не по отработанным триместрам, а по баллам, которые начисляются за каждый евро, внесенный работником в пенсионный фонд.

Специальная пенсия бывшим президентам Франции гарантирована законом 1955 года. Она равна зарплате действующего государственного советника - в настоящее время годовая зарплата госсоветника составляет 75 тысяч евро. Таким образом, бывшие президенты (во Франции их сейчас трое) получают ежемесячно около шести тысяч евро до вычета налогов, плюс жалованья от другой деятельности.