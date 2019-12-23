Импортозамещение в "Суперджете" обойдётся ещё в 15 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли России намерено выделить дополнительно почти 15 миллиардов рублей на разработку самолёта "Суперджет Нью", в котором максимальное количество деталей будет российского производства. Об этом сообщает РБК. В Минпромторге изданию подтвердили информацию о финансировании научно-исследовательских работ. Контракт будет заключен в декабре 2019 года.

Таким образом, общая стоимость разработки нового самолёта уже превысила 18 миллиардов рублей. В мае Минпромторг и "Гражданские самолеты Сухого" - единственный разработчик и производитель этой модели самолётов - заключили первый контракт по программе Суперджет c максимальным импортозамещением на три с половиной миллиарда рублей. На 2021 год намечено заключение нового договора, сумма которого пока неизвестна.

Самолёт "Суперджет Нью", как ожидается, будет создан к 2024 году. Это модификация самолета "Суперджет 100", который эксплуатируют с 2011 года. Планируется, что доля российских компонентов в новой модели будет составлять до 60 процентов.

"Сухой Суперджет 100" – первый гражданский лайнер, разработанный в России с нуля. С 2011 по 2018 год было поставлено 183 машины SSJ-100. Пользующиеся им авиакомпании жалуются на сложности с его эксплуатацией: низкий налёт, малый ресурс двигателя и долгую поставку деталей. Это заставило отказаться от самолёта всех иностранных заказчиков.

На днях РБК сообщал, что компания "Гражданские самолеты Сухого" , не выполнила годовой план продаж лайнера "Сухой Суперджет 100". К середине декабря заказчику отправили один самолет из запланированных 16. По мнению экспертов, это связано, в том числе с катастрофой самолёта "Сухой Суперджет 100" в Шереметьеве 5 мая, жертвами которой стал 41 человек.