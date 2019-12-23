Двое сержантов получили до 10 лет колонии за избиение контрактника

Уссурийский гарнизонный военный суд с участием присяжных вынес приговор по делу о гибели рядового, служившего по контракту. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления.

Сержантов Алексея Субботу и Андрея Ивана приговорили к шести и десяти годам лишения свободы. Последнего суд также обязал выплатить миллион рублей моральной компенсации сестре погибшего. Суд признал их виновными в превышении полномочий с применением насилия и в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, 21 марта 2018 года сержантам поручили доставить в полевой лагерь рядового-контрактника, который в тот день не пришел в часть. Придя к рядовому домой и, обнаружив его пьяным, сержанты избили солдата. От полученных травм он умер в тот же день.