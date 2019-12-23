Активиста Шиеса оштрафовали за участие в акции 7 апреля 

Суд в Архангельске оштрафовал активиста движения "Чистый Север 29" Илью Рыкова за участие в акции 7 апреля против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Информация об этом появилась в сообществе "Поморье - не помойка".

Рыкову назначили два штрафа: за участие в демонстрации и за участие

в митинге против строительства мусорного полигона. В общей сложности активиста оштрафовали на 27 тысяч рублей.

Илья Рыков был задержан 20 декабря на железнодорожном вокзале Архангельска. Он планировал принять участие в съезде коалиции "STOP ШИЕС" в Котласе. Рыков известен тем, что в июле 2019 года взошел на Эльбрус и развернул там плакат про Шиес.

В Архангельске 7 апреля состоялся многотысячный несогласованный митинг против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Многих участников задерживали и штрафовали уже после окончания акции. Всего было привлечено к ответственности более 50 человек, суммы штрафов приблизились к двум миллионам рублей. Последней была оштрафована участница акции Елена Шварева. Октябрьский районный суд 20 декабря постановил, что она должна выплатить 11 тысяч рублей.

Московские власти строят в поселке Шиес Архангельской области мусорный полигон, куда будут свозить отходы из Москвы. Против строительства выступают местные жители и экологи. Они считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе.