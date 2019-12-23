В Кремле назвали "проявлением безумия" нападение на сотрудников ФСБ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянской площади в Москве на прошлой неделе "проявлением безумия" и "трагическим событием". По его словам, это событие не должно как-то комментироваться из Кремля.

Песков подтвердил, что в момент происшествия Путин находился вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым на праздничном концерте посвященному Дню сотрудников органов государственной безопасности. По его словам президент и директор ФСБ "частично" посмотрели концерт и ушли в перерыве.

Стрельба возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Москве произошла вечером 19 декабря. Один сотрудник ФСБ был убит, ещё четверо пострадали.Один из раненых позже умер в больнице. Ранения также получил один гражданский. Нападавший был убит. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

О том, что стрелявшего зовут Евгений Манюров, сообщили несколько СМИ. Он родом из Подольска Московской области, ему 39 лет. 20 декабря при обыске в квартире Манюрова сотрудники правоохранительных органов изъяли электронные носители, а также документы на оружие. По месту жительства Манюрова было зарегистрировано семь единиц оружия, в том числе газовое, травматическое, гладкоствольное и нарезное.