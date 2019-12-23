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СК проводит обыски и задержания в Федеральной таможенной службе

Обыск в доме бывшего главы ФТС Андрея Бельянинова, архивное фото

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В Федеральную таможенную службу пришли с обысками сотрудники Следственного комитета, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, обыски проходят как в центральном, так и в региональных подразделениях ведомства.

Ряд других СМИ сообщили, что Следственный комитет заинтересовался таможенной службой в связи с уголовным делом "о крупных махинациях", по которому уже задержаны несколько высокопоставленных сотрудников ФТС.

Среди них – начальник управления таможенного расследования и дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро, заместитель главы Внуковской таможни Константин Мишин и замглавы Домодедовской таможни Юрий Черкашин.

В Федеральной таможенной службе произошедшее пока не комментируют.

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