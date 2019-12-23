Спецназ ФСИН показал школьникам, как правильно бить заключённых

В городе Златоуст Челябинской области сотрудники спецназа Федеральной службы исполнения наказаний провели показательное выступление для учащихся местной школы №21.

Школьников, включая учащихся младших классов, собрали в спортзале, где сотрудники ФСИН показали им, как разгоняют бунт в колонии и обезвреживают преступников. Спецназовцы построились в ряд с щитами и дубинками, их командир отдавал команды "Палкой сверху, бей!" и "Палкой снизу, бей!", которые они неукоснительно выполняли.

Местные СМИ сообщают, что в представлении участвовала группа быстрого реагирования исправительной колонии №25.

В управлении ФСИН по Челябинской области выступление назвали "ярким и зрелищным", отметив, что оно прошло в рамках программы по "патриотическому воспитанию гражданской молодежи".

В свою очередь в управлении образования Златоуста заявили, что сотрудники ФСИН уже не первый раз встречаются со школьниками, поскольку в городе находятся колония и СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в селе Новотроицкое Росгвардия провела учения по разгону митингов с участием девятиклассников местной средней школы, которые изображали протестующих.