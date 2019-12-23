Экс-главу "Единой России" в Переславле обвинили в убийстве собутыльника

Следственный комитет предъявил официальное обвинение в убийстве бывшему лидеру фракции "Единая Россия" городской думы Переславля-Залесского Владимиру Корнилову. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Корнилова задержали в середине декабре по подозрению в убийстве своего знакомого, которому было 60 лет. По версии следствия, распивая с ним алкоголь, лидер фракции "Единая Россия" поссорился с приятелем, избил его, а после задушил. Тело убитого было найдено в Троицкой Слободе на открытом участке местности.
Суд заключил Корнилова под стражу до 16 февраля 2020 года. После этого переславская гордума лишила Корнилова депутатских полномочий.
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