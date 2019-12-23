Почти половина россиян считают, что в 2019 году жить стало хуже

43% россиян заявили об ухудшении уровня жизни в стране в 2019 году, следует из результатов социологического опроса, проведённого "Левада-центром".

На три процента больше респондентов считают, что в сравнении с прошлым годом ухудшилась работа больниц и поликлиник. Наибольшее же число негативных оценок вызывает у россиян состояние окружающий среды: в том, что за год оно стало хуже, уверены 49% опрошенных.

Лишь 13% заявили о том, что по сравнению с 2018 годом уровень жизни в России вырос.

Опрос "Левада-центра" был проведён с 12 по 18 декабря. В исследовании приняли участие более полутора тысяч человек из 137 населенных пунктов 50 субъектов Российской Федерации.

В свою очередь Росстат опубликовал в понедельник данные о том, что по сравнению с декабрём 2018 года затраты на новогодний стол для средней российской семьи выросли почти на 3 процента.