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В Москве сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова увезли на допрос

Руслан Шаведдинов

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Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова увезли на допрос в Следственный комитет после обыска. Об этом сообщила региональный менеджер штабов Алексея Навального Анастасия Кадетова.

В понедельник вечером Кадетова со своими знакомыми собиралась приехать к Шаведдинову в гости, но в какой-то момент он перестал отвечать на звонки. Подъехав к дому сотрудника ФБК, Кадетова увидела полицейский автобус, машину ДПС, а в подъезде – "мужчин в масках и с болгарками".

Позже юрист ФБК Вячеслав Гимади сообщил, что дверь в квартиру Шаведдинова взломана, а его самого увезли. "Обыск прошёл стремительно", – рассказал он.

Гимади добавил, что при попытках позвонить задержанному на телефон автоответчик говорит, что "обслуживание абонента временно приостановлено". Юрист ФБК уверен, что такое отключение связи невозможно без участия оператора, в данном случае – МТС.

По какому делу собираются допрашивать Шаведдинова – пока не ясно.

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