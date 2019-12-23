В России прошли учения по "безопасности Интернета"

В России в понедельник 23 декабря проведены учения "по кибербезопасности в Интернете". Гражданские активисты назвали это мероприятие, инициированное властями, как одно из возможноных средств усиления цензуры.



Так называемый закон о суверенном интернете, принятый законодателями и подписанный президентом Владимиром Путиным ранее в этом году, требует от провайдеров установки специального оборудования. Его назначение – перенаправлять веб-трафик в пункты, контролируемые государством.

Закон содержит положения о создании российской внутренней системы доменных имён. Сторонники закона говорят, что он сделает Рунет более независимым. Они настаивают, что закон призван защитить Россию от потенциальных кибератак.



Критики, однако, предупреждают, что закон приведёт к цензурированию значительных частей Интернета и позволит спецслужбам более широко контролировать активность пользователей.



По словам замминистра связи Алексея Соколова, задача учений – в обеспечении надёжной работы Интернета в России при любых условиях и в любых обстоятельствах. Соколов высказал эту точку зрения в телевизионном выступлении 23 декабря, которое он провёл из Центра мониторинга и отражения киберугроз.



Подконтрольный государству канал "Россия-24" сообщил, что власти тестировали новые технические возможности уже в течение двух недель.