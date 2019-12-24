В Хабаровском крае в ходе испытаний разбился истребитель Су-57

В Хабаровском крае во время испытаний разбился военный истребитель Су-57. На борту находился один лётчик-испытатель. Он успел катапультироваться.

Авария произошла в 120 километрах от Комсомольска-на-Амуре. Самолёт принадлежал местному авиазаводу. По данным "РИА Новости", истребитель разбился во время испытаний двигателя.

По информации телеграм-канала Baza, военные отстранили сотрудников МЧС от поисково-спасательных работ.

Су-57 (заводское название Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Это - новейшая разработка, которая ещё не поступила на вооружение российских ВВС. Самолёты строит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина в рамках большого госконтракта с Минобороны России.