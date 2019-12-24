К опубликовавшей видео учений Росгвардии в школе пришла полиция

Полиция пришла домой к жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео с учений Росгвардии по разгону митингов, в которых принимали участие школьники. Об этом в твиттере написал председатель профсоюза "Альянс учителей" в Татарстане Раушан Валиуллин.

Полицейские пришли домой к Пантелеевой поздно вечером (после 23:00) и потребовали написать объяснительную о том, где она взяла видео и кто просил его опубликовать. По словам Валиуллина, он рекомендовал Пантелеевой воспользоваться 51 статьей Конституции и требовать вызова повесткой и с адвокатом. Но она предпочла написать объяснительную, в которой указала, что опубликовала видео, „чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы“, рассказал Валиуллин. После этого полицейские уехали.

На видео, снятом очевидцами из здания школы в селе Новотроицкое, ученики изображают "участников несанкционированной акции", нападая на полицейских в полной экипировке. Отразив атаку, сотрудники Росгвардии выстраиваются в ряд и, прикрываясь щитами, сами идут в атаку на "протестующих", а затем задерживают их. Родители и школьники говорили, что их не предупредили об учениях. Ученики также рассказывали о полученных травмах.