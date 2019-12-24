"Мемориал" обновил списки политзаключенных в России

Правозащитный центр "Мемориал" опубликовал обновленные списки политических заключенных в России. В них включено 314 человек. 250 из них находятся в заключении из-за реализации права на свободу вероисповедания или религиозной принадлежности, а ещё 64 - по политическим мотивам.

В списки, по словам правозащитников, включены лишь те люди, по которым удалось собрать и проанализировать достаточно материалов для аргументированного вывода о политически мотивированном и незаконном характере уголовного преследования. Реальное число политзаключённых и других лиц, лишённых свободы по политическим мотивам, в сегодняшней России, существенно больше, подчёркивают правозащитники.

Два месяца назад в списках политзаключенных современной России было 305 фамилий. За последнее время в них были внесены несколько обвиняемых по делу "Сети" и по "московскому делу".

В список лиц, лишенных свободы по религиозным мотивам, добавлены 11 человек, которых обвиняют в причастности к объявленной террористической и запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

За последний год несколько десятков политзаключенных по разным основаниям вышли на свободу. Среди них часть обвиняемых по "московскому делу", украинские военные моряки, режиссёр Олег Сенцов, чеченский правозащитник Оюб Титиев. Десяти обвиняемым по делам о деятельности свидетелей Иеговы были изменены меры пресечения на несвязанные с лишением свободы.

Однако, как отмечают правозащитники, количество политзаключенных в России в этом году продолжило расти.

Правозащитный центр "Мемориал" требует от российских властей немедленно освободить всех политзаключенных в России.