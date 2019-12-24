Ватикан намерен сформировать свой Олимпийский комитет

Ватикан намерен сформировать Национальный олимпийский комитет (НОК). Это может произойти, когда в государстве будет пять видов спорта, признанных профильными международными федерациями. Об этом накануне заявил министр спорта Ватикана Мельчор Санчес де Тока.

"Мы можем играть в футбол, тхэквондо, крикет. С пятью или шестью видами спорта мы могли бы сформировать НОК. Мы не хотим бороться за медали. Наш олимпийский комитет был бы, прежде всего, символическим. Но это показало бы, что ценности олимпизма могут быть разделены христианами", – отметил Мельчор Санчес де Тока. Он добавил, что создание НОК стоит в среднесрочной перспективе.

Также он счёл "реалистичной" возможность присутствия Ватикана на параде наций на церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.