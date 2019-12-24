Минюст РФ признал необходимость закона против домашнего насилия

Министерство юстиции России признало серьёзность и актуальность проблемы домашнего насилия в стране. Об этом говорится в официальном письме ведомства родственникам четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия.
Они требовали у главы Минюста проверить заместителя министра, уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина на профпригодность. Ранее он утверждал, что масштабы проблемы домашнего насилия в России "достаточно преувеличены", поэтому нет необходимости принимать отдельный закон по этой теме.
Теперь же в официальном ответе ведомства подчиненный Гальперина подчеркнул, что проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия "полностью поддерживается Минюстом".
Однако, как отмечает "Коммерсантъ", это заявление противоречит документу, который Гальперин направил в ЕСПЧ. Кроме того, указывает издание, в Минюсте не уточнили, о какой версии документа идёт речь.
- Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован 29 ноября Советом Федерации. Согласно документу, под "семейно-бытовым" насилием подразумеваются физические деяния, не содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления. При этом в качестве наказаний совершивших насилие предлагаются "профилактические беседы" и "защитные предписания".
- Законопроект подвергся критике как сторонников принятия документа, которые считают его содержание выхолощенным, так и его противников, которые полагают, что проблема домашнего насилия преувеличена, а закон разрушит институт семьи.
- По данным МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений.
- По данным ресурса femicid.net, с начала 2019 года от рук партнеров или мужей в России погибли не менее 1198 женщин.
- Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 70 процентов россиян считают необходимым принять закон о профилактике домашнего насилия.
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