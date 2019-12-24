Минюст РФ признал необходимость закона против домашнего насилия

Министерство юстиции России признало серьёзность и актуальность проблемы домашнего насилия в стране. Об этом говорится в официальном письме ведомства родственникам четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия.

Они требовали у главы Минюста проверить заместителя министра, уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина на профпригодность. Ранее он утверждал, что масштабы проблемы домашнего насилия в России "достаточно преувеличены", поэтому нет необходимости принимать отдельный закон по этой теме.

Теперь же в официальном ответе ведомства подчиненный Гальперина подчеркнул, что проект федерального закона о профилактике семейно-бытового насилия "полностью поддерживается Минюстом".

Однако, как отмечает "Коммерсантъ", это заявление противоречит документу, который Гальперин направил в ЕСПЧ. Кроме того, указывает издание, в Минюсте не уточнили, о какой версии документа идёт речь.