Для обвиняемого в угрозах судье Криворучко запросили штраф

Представитель прокуратуры в суде попросил назначить Евгению Ерзунову штраф в размере 170 тысяч рублей. Ерзунова обвиняют в угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко.

По версии следствия, обвиняемый написал твит "Судья Криворучко, ходи оборачивайся, тебе скоро смерть". Незадолго до этого Криворучко приговорил актера Павла Устинова к трем с половиной годам колонии по "московскому делу" (впоследствии Мосгорсуд смягчил наказание до года условного заключения).

Как сообщает "Медиазона", суд проходит в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ранее адвокат международной правозащитной группы "Агора" Фёдор Сирош рассказал, что следователь потребовал от Ерзунова отказаться от независимых защитников и прекратить "шумиху" в обмен на мягкий приговор в виде штрафа. В итоге Ерзунов взял адвоката по назначению и признал вину.

Помимо Ерзунова по делу об угрозах Криворучко проходят Алексей Вересов и Сергей Половец. Вересов был арестован по обвинению в публичных призывах к экстремизму. ​Ему грозит до пяти лет колонии.