Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) в 64 раз будет в режиме реального времени сообщать о координатах саней Санта-Клауса на вымышленном пути от Северного полюса по всей планете. Ожидается, что более 1,5 тысяч волонтёров ответят примерно на 140 тысяч телефонных звонков от детей и их родителей, которые будут проверять местонахождение Санта-Клауса в канун Рождества.

"НОРАД только что получил уведомление о том, что Санта вылетел с Северного полюса! Его волшебное путешествие вокруг света началось!", – сообщили представители акции "НОРАД отслеживает Санту" в твиттере.

Как правило, когда Санта-Клаус приближается к воздушному пространству Соединенных Штатов, Федеральное управление гражданской авиации США выдаёт официальное разрешение на полёт его саней над территорией страны. Об этом решении обычно объявляет министр транспорта США, оговаривая, что сани Санта-Клауса не создадут помех гражданской авиации.

Традицию по отслеживанию Санты НОРАД продолжает с 1955 года. Тогда универмаг в Колорадо-Спрингс случайно напечатал неверный номер телефона, по которому дети могли звонить американскому Деду Морозу. На самом деле телефон принадлежал центру Космического командования ВВС США (предшественнику НОРАД). Первый звонок 24 декабря поступил от маленькой девочки. Ей ответил полковник ВВС США Гарри Шоуп. Сотрудники центра, чтобы не огорчать звонивших детей, добавили новое задание к своей оборонительной миссии и стали сообщать им координаты саней Санта-Клауса. НОРАД продолжил традицию.

В 2018 году сайт Noradsanta.org, который публикуется на восьми языках, посетили свыше 15 миллионов человек из более чем 200 стран.

Платформ с информацией о перемещении Санты в канун Рождества становится больше. В этом году это Alexa, OnStar, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и 3D-приложения для мобильных устройств. Приложения объединяют геопространственную и спутниковую технологию позиционирования с графикой высокого разрешения, которая отображает фактические положения звезд и Луны в любой точке путешествия Санты. К акции причастны, в том числе, Google, Microsoft, и Bing Maps.